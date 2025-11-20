أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد المجدي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني:" إسرائيل تضعف السلطة الفلسطينية، وعملية التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون حقيقية"

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: “سنقود إعادة إعمار غزة بدعم من شركائنا وحلفائنا”، مضيفا:" قمنا بعدد كبير من الإصلاحات وشاركنا ذلك مع البنك الأوروبي".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني:" أفعال الاحتلال ضد حكومتنا تعطل برامج الإصلاح الاقتصادي".

