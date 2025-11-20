مصطفى بكري: مضى عام جديد على إنجازات تتحقق على يد القائد والرئيس السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه مضى عام جديد على الانجازات التي تتحقق على يد القائد الذي ارتبط اسمه بمرحلة التاريخ الحديث للدولة المصرية، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر واجهت أصعب المراحل في تاريخها بداية من الحرب على الارهاب، بعد أن حاولت الجماعات المتطرفة النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مؤسسات الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي، خاضت معارك حاسمة في سيناء وغيرها حتى استعادت مصر قوتها وفرضت الأمن وحماية الوطن.

وأشار مصطفى بكري إلى أن البلاد شهدت تحديا سياسيا في التعامل مع جماعة الإخوان واستعادت مؤسسات الدولة مسارها وبدأنا في العمل على إنشاء مفهوم الدولة الوطنية، حتى أن الدولة انطلقت بشكل واسع في مشروعات البنية التحتية ومدن جديدة وشبكات طرق، ومشروعات قومية.