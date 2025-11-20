مصطفى بكري: رسالة الرئيس السيسي جعلت هيئة الانتخابات تعمل بكل أريحية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك 24 حزبا شاركوا في العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية أكدت أنها لن تترك أي مخالفات مالية دون تحقيق.



وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات حققت في 88 شكوى، واتخذت قراراتها بكل نزاهة، حتى أنه اتخذت قرار بألغاء نتائج 19 دائرة إنتخابية بكل نزاهة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أن عملها مستقل دون أي تدخل، مؤكدا أن رسالة الرئيس السيسي جعلت الهيئة الوطنية للإنتخابات تقوم عملها بكل أريحية.