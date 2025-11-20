لا نخشى في الحق لومة لائم .. الوطنية: لن نسمح لأي شخص بدخول البرلمان إلا بإرادة الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن 73 دائرة انتخابية إجمالي العدد في 13 محافظة للجولة الثانية وإن الهيئة تطبق القانون والدستور والقانون أعطى لنا صلاحيات نستخدمها ولو هناك عمل يؤدي للتأثير على العملية الانتخابية سنتصدى له ولا نخشى في الحق لومة لائم.

وأكد بنداري أن صناديق القائمة الإجراءات بها سليمة عكس الفردي في بعض الدوائر واللي يبيع صوته بالفلوس عشان أوصله لازم يجيلي بلاغ.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد في الهيئة الوطنية للانتخابات : أن خارج المقر الانتخابي اختصاص الشرطة وكل رؤساء اللجان العامة والفرعية لديهم ضبطية قضائي

وسوف يتم التنسيق مع وسائل الإعلام للتصوير داخل اللجان وتغطية فرز الأصوات

وأشار خلال المستشار أحمد بنداري خلال كلمته أن أي حزب يثبت مخالفته أمام اللجنة الفرعية المختصة سيُعرَض على الإجراءات القانونية ولن نسمح لأي شخص بالدخول للبرلمان إلا بإرادة واضحة وصريحة من الناخبين

وحول طريقة الفرز قال المستشار أحمد البنداري أن حضور المندوب أيام الاقتراع والتصويت والمرشح في عملية الفرز أو وكيل له

وأكد أن كل من ثبت تقصيره من المشاركين في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب سيتم استبعاده بالإضافة إلي منع أي دعاية للمرشحين أمام أبواب اللجان الفرعية وأنه تم استدعاء 24 حزب لتقديم كافة المستندات الخاصة بشروط الدعاية.