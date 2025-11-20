أحمد عبد الملك يعلن رحيله عن نادي الداخلية بعد الخسارة أمام القناة

أعلن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق الداخلية، استقالته رسميًا من منصبه، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام نادي القناة اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين، في قرار أنهى رحلة امتدت على مدار 13 مباراة.

13 مباراة

وخاض الداخلية تحت قيادة عبد الملك مسارًا متذبذبًا في البطولة، إذ حقق 5 انتصارات مقابل 5 هزائم و3 تعادلات، ليغادر الفريق وهو في مركز تنافسي متوسط قبل انطلاق الدور الثاني من الموسم.

استقالة عبد الملك عبر فيس بوك

ونشر عبد الملك بيانًا عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أكد فيه شكره لإدارة النادي ولاعبيه، قائلاً: "كل الشكر لنادي الداخلية وإدارته على الفترة الماضية، ويشهد الله أننا لم نبخل بذرة عرق أو جهد من أجل إعادة الفريق للدوري الممتاز. في النهاية هذه هي كرة القدم، فيها التوفيق وعدم التوفيق، والطريق ما زال طويلاً".

وأعرب المدرب المستقيل عن ثقته في قدرة الفريق على استعادة توازنه والمنافسة على الصعود، مضيفًا: "فريق الداخلية قادر على العودة والمنافسة بقوة على الصعود. أشكر اللاعبين جدًا، وأتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم".

وتأتي استقالة عبد الملك وسط تطلعات جماهير الداخلية لمعرفة هوية المدير الفني الجديد، في وقت يسعى فيه النادي لإنقاذ موسمه والمنافسة على العودة إلى الدوري الممتاز.