قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الملك يعلن رحيله عن نادي الداخلية بعد الخسارة أمام القناة

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك
إسلام مقلد

أعلن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق الداخلية، استقالته رسميًا من منصبه، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام نادي القناة اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين، في قرار أنهى رحلة امتدت على مدار 13 مباراة.

13 مباراة

وخاض الداخلية تحت قيادة عبد الملك مسارًا متذبذبًا في البطولة، إذ حقق 5 انتصارات مقابل 5 هزائم و3 تعادلات، ليغادر الفريق وهو في مركز تنافسي متوسط قبل انطلاق الدور الثاني من الموسم.

استقالة عبد الملك عبر فيس بوك

ونشر عبد الملك بيانًا عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أكد فيه شكره لإدارة النادي ولاعبيه، قائلاً: "كل الشكر لنادي الداخلية وإدارته على الفترة الماضية، ويشهد الله أننا لم نبخل بذرة عرق أو جهد من أجل إعادة الفريق للدوري الممتاز. في النهاية هذه هي كرة القدم، فيها التوفيق وعدم التوفيق، والطريق ما زال طويلاً".

وأعرب المدرب المستقيل عن ثقته في قدرة الفريق على استعادة توازنه والمنافسة على الصعود، مضيفًا: "فريق الداخلية قادر على العودة والمنافسة بقوة على الصعود. أشكر اللاعبين جدًا، وأتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم".

وتأتي استقالة عبد الملك وسط تطلعات جماهير الداخلية لمعرفة هوية المدير الفني الجديد، في وقت يسعى فيه النادي لإنقاذ موسمه والمنافسة على العودة إلى الدوري الممتاز.

أحمد عيد عبد الملك فريق الداخلية الداخلية نادي القناة دوري المحترفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

انتخابات النواب

المصريون في البحرين يدلون بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين بالخارج| صور

غرامة مالية

لحماية المارة والممتلكات.. غرامة مالية لمرتكبي جرائم الإهمال والأفعال الخطرة

انتخابات مجلس النواب

المستشار الثقافي بسفارة مصر بالرياض يتابع التصويت في انتخابات مجلس النواب

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد