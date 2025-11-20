بـ 8 خطوات فعالة .. طرق لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه

تلعب الجينات دورًا كبيرًا في تحديد طول وكثافة ولون شعرك، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه حتى الصلع الوراثي يمكن تحسينه بالعلاج المناسب.
طرق لتحفز نمو الشعر وتوقف تساقطه
ولا يوجد حل سحري لنمو الشعر فورًا، ولكن اتباع خطوات محددة يمكن أن يحفز نمو الشعر ويقلل من تساقطه، وفقًا لما نشره موقع Health News، وهي:
ـ حافظي على نظافة فروة الرأس دون إفراط:
فروة الرأس الصحية أساس نمو الشعر القوي والطويل. تراكم الزيوت والمنتجات على فروة الرأس قد يؤدي إلى تهيجها وتقليل كفاءة بصيلات الشعر. إذا كان شعرك جافًا، اغسليه بشكل معتدل، وإذا كان شعرك دهنيًا، يمكن غسله مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.
ـ استخدمي منتجات العناية بالشعر المناسبة:
تأكدي من اختيار منتجات العناية بالشعر الخالية من المواد الكيميائية القاسية مثل الكبريتات والبارابين، التي قد تتسبب في تقصف الشعر وتلف بصيلاته.
مكونات مفيدة لتعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس:
النياسين (فيتامين ب3)
مركبات فيتامين ب
فيتامين ج (حمض الأسكوربيك)
فيتامين هـ (توكوفيرول)
بذور العنب
زيت إكليل الجبل
ـ تدليك فروة الرأس يوميًا:
ثبت علميًا أن تدليك فروة الرأس يوميًا يعزز تدفق الدم وينشط بصيلات الشعر. أظهرت الدراسات أن تدليك فروة الرأس مرتين يوميًا لمدة عشرين دقيقة يحسن نمو الشعر ويقلل تساقطه بنسبة كبيرة.
ـ تمشيط الشعر بلطف:
استخدمي فرشاة مناسبة لتمشيط الشعر برفق لتوزيع الزيوت الطبيعية وتحفيز نمو الشعر الصحي. تجنبي التمشيط العنيف الذي يؤدي لتقصف الشعر.
ـ اختيار التسريحات الصحيحة:
تجنب التسريحات الضيقة مثل ذيل الحصان العالي، التي قد تسبب تلف الشعر وتقصفه. استخدمي تسريحات مناسبة لطبيعة شعرك للحفاظ على صحته.
ـ الحد من أدوات التصفيف بالحرارة:
التصفيف الحراري المتكرر يضر بصيلات الشعر ويبطئ نموه. إذا اضطررتِ لاستخدام المجفف أو المكواة، استخدمي درجة حرارة منخفضة وبخاخ واقٍ من الحرارة.
ـ تقليل التوتر:
التوتر المزمن يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول التي تبقي الشعر في مرحلة التيلوجين، مما يزيد من تساقطه. ممارسة التأمل والرياضة تساعد في تقليل التوتر ودعم نمو الشعر.
ـ زيادة تناول العناصر الغذائية:
تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية يعزز صحة الشعر ويحفز نموه. احرصي على تناول تشكيلة متنوعة من الخضروات والفواكه الملونة يوميًا لضمان حصول شعرك على كل العناصر الغذائية الضرورية.