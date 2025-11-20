في يوم الطفل العالمي .. كيف يصنع وجود الأب صغيرا أكثر سعادة ونجاحًا

يوافق 20 نوفمبر يوم الطفل العالمي، وهو مناسبة لتسليط الضوء على حقوق الأطفال واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتاثير دور الأب كعنصر أساسي في تنمية شخصية الطفل وقدراته منذ السنوات الأولى.

أهمية وجود الأب في حياة الطفل

وتكشف دراسات دولية أن انخراط الأب في حياة أطفاله لا يؤثر فقط على تفكيرهم وسلوكهم، بل يمتد ليشمل صحتهم النفسية والجسدية مستقبلاً.

وكشف موقع pupmed حول أهمية وجود الأب في حياة الطفل، وتأثيرات وجود على شخصيته، وتشمل ما يلي :

ـ تحسين القدرات الإدراكية واللغوية:

تشير أبحاث دولية إلى أن تفاعل الأب المباشر من خلال القراءة واللعب والحوار يعزز تطور اللغة والتفكير لدى الأطفال.

مشاركة الأب ترتبط بنتائج أكاديمية أفضل وتنشيط مهارات حل المشكلات.

ـ تعزيز الصحة النفسية والعاطفية:

وجود الأب النشط يقلل من السلوكيات المزعجة ويعزز الاستقرار العاطفي.

الأطفال الذين يتمتعون بعلاقة قوية مع آبائهم يكون لديهم ثقة أعلى بالنفس وشعور أعمق بالأمان.

ـ دعم الطفل منذ الرضاعة وحتى المراهقة:

قالت دراسات إن تفاعل الأب مع الرضيع يساهم في بناء روابط آمنة وتطوير العلاقات الاجتماعية مستقبلًا.

في مرحلة المراهقة، وجود الأب يقلل من السلوكيات الخطرة ويحد من الاكتئاب.

ـ فوائد صحية وجسدية مثبتة:

مشاركة الأب المبكرة ترتبط بتحسن صحة الرضع وزيادة نموهم الجسدي والمعرفي.

تشير الأبحاث إلى دور الأب في تعزيز تطور اللغة لدى الأطفال الخدّج وتحسين وزنهم.

ـ تنمية المرونة والقدرة على مواجهة الضغوط:

وجود أب داعم يساعد الطفل على مواجهة التحديات بثقة أكبر.

الأبوة المنخرطة تقلل فرص القلق وتساهم في بناء طفل متزن نفسيًا.

ـ تشكيل المفاهيم الاجتماعية وأدوار النوع:

الأب يلعب دورًا جوهريًا في تعليم الطفل مهارات التواصل الاجتماعي.

يمثل الأب نموذجًا مهمًا لفهم الأدوار الاجتماعية وتطوير السلوكيات الحركية والاجتماعية.

ـ تأثير غياب الأب أو العوائق الأبوية:

الضغوط الاقتصادية والنفسية قد تحد من دور الأب، ما ينعكس على الطفل لاحقًا.

بعض الدراسات تربط ضعف وجود الأب بارتفاع القلق واضطرابات الارتباط عند الأطفال.