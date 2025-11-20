مجهول المصدر.. سحب أشهر دواء لعلاج ارتفاع الضغط وقصور القلب

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشور دورياً لها حمل عنوان « غش تجاري » شهر نوفمبر 2025 ، من مستحضر دوائي مجهول المصدر.

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الدواء يحمل اسم Betaclean Antiseptic Solution ، إن سبب التحضير من المستحضر الدوائي ، طبقا لإفادة إدارة التفتيش على المصانع بأن المستحضر مجهول المصدر.

وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر

واكدت هيئة الدواء المصرية ، إنه تقرر وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر مجهول المصدر ، موضحة انه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء ب الاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

منشور الوزراة

الجدير بالذكر إن دواء انتريستو لعلاج ارتفاع ضغط الدم لمرضى القصور القلبي المزمن. يحسن entresto من تدفق الدم خلال الأوعية الدموية، كونه يحد من التضيق الذي يصيب الأوعية الدموية. يحتوي على اثنين من المواد الفعالة الهامة والمؤثرة على ضغطالدم المرتفع وهما: ساكيوبيتريل وفالسارتان.



