كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
رئيس هيئة الدواء فى جولة ميدانية لمتابعة استعداد تطبيق منظومة التتبع الدوائي

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة ميدانية إلى مصنع أوركيديا للصناعات الدوائية بمدينة العبور، وذلك لمتابعة مستوى الجاهزية لتطبيق منظومة التتبع الدوائي على خطوط الإنتاج المختلفة، في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمى.

وتأتي الزيارة انعكاسًا لحرص هيئة الدواء المصرية على ضمان تطبيق مستدام وفعّال لمنظومة التتبع، باعتبارها واحدة من أهم الأدوات التنظيمية الحديثة التي تدعم جهود الدولة في ضبط سوق الدواء المصري وتعزيز كفاءة مراقبة سلسلة الإمداد الدوائي وضمان حصول المريض على دواء آمن وفعّال.

استهل الغمراوي زيارته بجولة تفقدية شاملة داخل أقسام التصنيع المختلفة بالمصنع، شملت خطوط الإنتاج الخاصة بالمستحضرات الدوائية التى يتم انتاجها بالمصنع.

وخلال الجولة، اطلع رئيس الهيئة والوفد المرافق على آليات ترميز العبوات على مستوى الوحدة (Unit Level Coding)

حيث تم استعراض أنظمة الطباعة الرقمية المرتبطة بالـ Data Matrix المُستخدم في ترميز كل عبوة دوائية بشكل فردي، بما يدعم إمكانية تتبعها عبر مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع. بالاضافة الى أنظمة الطباعة الخاصة بالتعقب الدوائي، حيث تمت مراجعة كيفية عمل الطابعات المستخدمة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة من هيئة الدواء المصرية. كما تابع رئيس الهيئة آلية ربط العبوة الفردية بالشُحنة ثم الوحدات التجميعية الاعلي المختلفة، وذلك وفق منظومة تسلسلية تضمن تتبعًا متكاملًا حتى وصول المستحضر إلى المريض.

وخلال العرض الفني الذي قدمه مسئولو المصنع، أوضحوا أن أوركيديا تطبق منظومة الترميز والتتبع بالفعل على كافة خطوط الإنتاج والعبوات المنتجة، وفق المتطلبات الوطنية والدولية تتضمن الربط المعلوماتي بين المصنع ومنظومة هيئة الدواء، بما يضمن تسجيل البيانات الفورية للمنتجات المتداولة بالسوق.

كما أكدوا أن تطبيق منظومة التتبع ساهم بشكل مباشر في زيادة القدرة التصديرية للمصنع إلى أسواق تتطلب اشتراطات الترميز والتعقب مما ساعد فى فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وإفريقيا نتيجة تلبية متطلبات التتبع الدوائي.

وخلال الزيارة، صرح الدكتور علي الغمراوي بأن منظومة التتبع الدوائي خطوة استراتيجية ومحورية في إحكام الرقابة على سوق الدواء. وهو أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في القطاع الدوائي المصري. وتعد داعمًا أساسيًا لحماية المريض المصري عبر منع الممارسات غير المشروعة وتسرب المستحضرات غير المطابقة.

وأكد أن هيئة الدواء المصرية تواصل تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمصانع والشركات للتحقق من  جاهزية تطبيق منظومة التتبع الدوائي وفق الجداول الزمنية المقررة.

يذكر أن مصنع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية في مدينة العبور مقام على مساحة 6000 متر مربع ويمتلك 8 خطوط إنتاج لأدوية العيون مثل القطرات والقطرات أحادية الجرعة والمراهم ومحاليل تطهير العدسات ويبلغ إنتاجها الحالي من ما يقرب من 103 مليون وحدة سنويًا.

التصدير ل 40 دولة

وتقوم الشركة بالتصدير الى 40 دولة خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووتقوم بفتح أسواق جديدة فى أوروبا ودول الكومنويلث حيث تمتلك الشركة ما يزيد عن 100 مستحضر دوائى مسجل ومتداول. 

شارك في الزيارة من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور يس رجائى مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية، والعميد محمد طنطاوي مستشار رئيس الهيئة للتحول الرقمى، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

وتأتى الزيارة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي للمنظومة على مستوى جميع الشركات العاملة بالسوق المحلي.

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
الهاموش
