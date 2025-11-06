هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر

قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تتابع بشكل دوري ودقيق تداول الأدوية في السوق المصري منذ مرحلة الإنتاج أو الاستيراد مرورًا بالتوزيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، موضحا أن منظومة الرقابة تشمل ما يقرب من 1600 شركة توزيع و86 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن فرق التفتيش التابعة للهيئة تنتشر في جميع المحافظات وتتابع بصورة منتظمة مدى التزام الشركات والموزعين بالقواعد المنظمة لتداول الأدوية.

وأكد رجائي أن الهيئة لا تتهاون مع أي مخالفات تتعلق باحتكار أو تلاعب في توزيع المستحضرات الدوائية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشدد رجائي على أن بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أمر محظور تمامًا قانونيًا، مؤكدًا أن الهيئة بالتعاون مع إدارة جرائم الإنترنت تمكنت من ضبط أكثر من 27 قضية خلال شهر أكتوبر الماضي تتعلق بتداول أدوية عبر المنصات الإلكترونية.