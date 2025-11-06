قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
كيفية علاج الحسد إذا أصابك.. حصّن نفسك بأدعية مأثورة عن النبي
الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد الأعمال بعدد من المشروعات
العراق يواصل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أيام.. غازي فيصل يوضح
ضللنا الاحتلال.. القسام تنشر فيديو يكشف حقيقة انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
محمود محسن

قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تتابع بشكل دوري ودقيق تداول الأدوية في السوق المصري منذ مرحلة الإنتاج أو الاستيراد مرورًا بالتوزيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، موضحا أن منظومة الرقابة تشمل ما يقرب من 1600 شركة توزيع و86 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن فرق التفتيش التابعة للهيئة تنتشر في جميع المحافظات وتتابع بصورة منتظمة مدى التزام الشركات والموزعين بالقواعد المنظمة لتداول الأدوية.

وأكد رجائي أن الهيئة لا تتهاون مع أي مخالفات تتعلق باحتكار أو تلاعب في توزيع المستحضرات الدوائية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشدد رجائي على أن بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أمر محظور تمامًا قانونيًا، مؤكدًا أن الهيئة بالتعاون مع إدارة جرائم الإنترنت تمكنت من ضبط أكثر من 27 قضية خلال شهر أكتوبر الماضي تتعلق بتداول أدوية عبر المنصات الإلكترونية.

يس رجائي هيئة الدواء المصرية صيدلية منظومة الرقابة المستحضرات الدوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

د. محمد المهدي

طبيب نفسي أزهري: الوعي الأسري يصنع شخصية واثقة لا خائفة

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي: مشاركة الأزهر بقضايا القارة تعزز حضور المؤسسات الدينية المصرية

بالصور

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد