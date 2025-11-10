قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هيئة الدواء تشارك في فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025

عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق هيئة الدواء المصرية، نيابةً عن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،  وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الهيئات الوطنية والدولية.

تأتي مشاركة الهيئة في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمنصة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتجسيدًا لدورها في تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز تنافسية الدواء المصري ورفع قدرته على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الدكتور أسامة حاتم، أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الصناعي الإقليمي تُعد فرصة مهمة لاستعراض جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية ، وتيسير التراخيص وتشجيع الابتكار الصناعي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الدوائي المصري.

أجنحة الشركات الدوائية المصرية المشاركة

وخلال جولته بالمعرض، حرص الدكتور أسامة حاتم على زيارة عدد من أجنحة الشركات الدوائية المصرية المشاركة، حيث بحث مع ممثليها سبل التعاون المشترك لتوحيد الجهود الوطنية نحو تعزيز التصنيع الدوائي المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

كما حظي جناح هيئة الدواء المصرية بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير، اللذين اطلعا على جهود الهيئة في تمكين الصناعة الدوائية الوطنية وتطوير قدرات التصنيع المحلي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المستحضرات الدوائية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، دعمًا لرؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة والريادة الصناعية.

