الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هيئة الدواء تشهد توقيع شراكة إستراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور علي الغمراوي،رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين كل من شركة "دواه هولدي إنترناشيونال" المصرية التي تساهم بها الشركة القابضة للأدوية، وشركة "دواه فارما" الأمريكية Dawah Pharma LLC، والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية (QG Medical Devices)، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات كل من الشركات الثلاث.

تعزيز التعاون بين الخبرات العربية والأجنبية

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الخبرات العربية والأجنبية في مجالات الاستثمار الصناعي والرعاية الصحية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تأسيس منظومة إنتاج وتوريد متكاملة داخل مصر وخارجها، ودعم التقدم العلمي والطبي في المنطقة العربية.

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، هى شريك استراتيجي ومحرك رئيسى في تنفيذ رؤية الدولة حيث تعكس الشراكة التزام الدولة بدعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في القطاع الدوائي، ويعد توطين صناعة المستلزمات الطبية أحد أهم الركائز لتعزيز الأمن الدوائي وتؤكد عملها فى تكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للأسواق الأفريقية والعربية. وأوضح الوزير أن الاتفاقية تأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الاستثمار الصناعي المتقدم وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي، وبما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية والعربية في الأسواق العالمية.

كما أكد الدكتور هشام ستيت، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو إنشاء منظومة عربية موحدة للإمداد الطبي والتصنيع الدوائي، مشيراً إلى أن التعاون بين الأطراف الثلاثة يضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية وجودة عالمية، ويعزز الأمن الصحي الإقليمي.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالمقصود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Dawah Pharma LLC: "نحن لا نوقع اتفاقًا تجاريًا فحسب، بل نؤسس لتحالف عربي–دولي حقيقي في مجال الرعاية الصحية. هذه الشراكة تعكس إيماننا العميق بقدرات المنطقة العربية على قيادة التحول الصناعي والطبي عالميًا، وستمهّد الطريق أمام مشاريع تصنيع مشتركة وتبادل خبرات يضع منطقتنا في موقع الريادة".

فيما أضاف السيد فهد عبدالله ملك، نائب رئيس مجلس إدارة QG Medical Devices: "هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين قطر ومصر والولايات المتحدة في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة. نحن نؤمن بأن التكامل بين الأطراف الثلاثة سيُحدث نقلة نوعية في الصناعة الطبية العربية ويجعل منتجاتنا قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية".

واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل تحالفًا استراتيجيًا وتنمويًا يسعى لتحقيق مفهوم "الصحة بلا حدود" من خلال مشروعات صناعية وعلمية تمتد إلى إفريقيا والمنطقة العربية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية والأجهزة الطبية عالية الجودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

