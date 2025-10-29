قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوة بخطوة.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الغمراوي: استضافة مصر لاجتماع الصحة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدرات هيئة الدواء المصرية

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

افتتح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لبرنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية (WHO PIDM)، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء الدوليين في مجال اليقظة والسلامة الدوائية، يتقدمهم الدكتور هييتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والسلامة – إدارة التنظيم والتأهيل المسبق بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المنظومة الدوائية، وتعزيز سلامة الأدوية واللقاحات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي فاعل في مجال التنظيم الدوائي.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور الغمراوي بالوفود المشاركة من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس ثقة منظمة الصحة العالمية في قدرات هيئة الدواء المصرية ودورها المتنامي في دعم منظومة سلامة الدواء على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الاجتماع يشكل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي من أجل تطوير أنظمة يقظة دوائية قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة حيث يضم الاجتماع الدولي ممثلين عن الهيئات الدوائية الدولية لأكثر من ٨٠ دولة من الدول الاعضاء بمنظمة الصحة العالمية من كافة الاقاليم الممثلة لقارات العالم. 

توحيد الإجراءات التنظيمية لدول شمال إفريقيا 

واستعرض رئيس الهيئة جهود مصر في قيادة مبادرة توحيد الإجراءات التنظيمية لدول شمال إفريقيا (NA-MRH)، والتي تتولى مصر رئاستها لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أنه تم اعتماد خارطة طريق تهدف إلى بناء تقارب فني في مجالات تسجيل المستحضرات الدوائية، وأنظمة إدارة الجودة، والتيقظ الدوائي بين هيئات الدواء بالشمال الافريقي، بما يسهم في تعزيز المأمونية الدوائية على المستوى الإقليمي.

وأكد الدكتور الغمراوي التزام هيئة الدواء المصرية بنقل خبراتها إلى الدول الإفريقية والإقليمية، خاصة بعد حصولها على مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) من منظمة الصحة العالمية، كأول سلطة تنظيمية وطنية في إفريقيا لدولة منتِجة للأدوية واللقاحات، مشددًا على استمرار التعاون الوثيق مع المنظمة وشركائها الدوليين لبناء أنظمة يقظة دوائية قائمة على البيانات السليمة، تضمن الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن سلامة المريض مسؤولية إنسانية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وأن هيئة الدواء المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة التعاون وتطوير أنظمة يقظة دوائية أكثر فاعلية واستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور هييتي سيلو عن تقديره لاختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث، مشيدًا بالدور الريادي لهيئة الدواء المصرية في دعم برامج منظمة الصحة العالمية بمجالات التيقظ والسلامة الدوائية.

وشهد حفل الافتتاح الذي جاء تحت شعار: "عدم ترك أحد خلف الركب: اليقظة الدوائية لدى النساء في سن الإنجاب والأطفال" بحضور نخبة من كبار خبراء منظمة الصحة العالمية من المقر الرئيسي بجنيف، من بينهم:
الدكتورة شانثي بال، رئيس فريق اليقظة الدوائية بالمنظمة، والدكتورة نهى عيسى، والدكتورة سمراغدا لامبريانو بوحدة اليقظة الدوائية بالمقر الرئيسي للمنظمة، والدكتورة هدى لانجر المستشارة الإقليمية ورئيسة وحدة إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور أدريان إينوبلي اختصاصي تنظيم الأدوية والصحة العامة بالمكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، والدكتور نعمة عابد رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة منى معروف مسئول المستحضرات الصيدلانية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب السيد خوان رولدان سايلزر ممثل الهيئة الوطنية للأدوية (أنامِد) بدولة تشيلي ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) والدكتور محمد اسماعيل مدير وحدة الأدوية وأجهزة التشخيص والبنية التحتية والتقنيات الصحية بالمكتب الإقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية. وبحضور د. جورجي إليو سيليفرو، مدير الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في باراغواي.

كما حضر الفعاليات من قيادات هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والدكتور يس رجائي مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، و الدكتورة داليا أبو حسين مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة، والدكتورة مها محمد مدير الإدارة العامة لليقظة الدوائية.

وتؤكد استضافة مصر لهذا الحدث العالمي المكانة الرائدة التي باتت تحظى بها هيئة الدواء المصرية كمنصة إقليمية ودولية فاعلة في مجالات التنظيم الدوائي وضمان مأمونية الدواء، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن حماية المريض هي محور التنمية الصحية المستدامة.

الجمعية المصرية لأمراض السرطان إيفا فارما الدوائية هيئة الدواء WHO PIDM الصحة العالمية المأمونية الدوائية هيئة الدواء المصرية

