هيئة الدواء: معالجة وإدارة المخلفات الطبية والخطرة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع علي النقبي، رئيس مجلس إدارة شركة وقاية (WEKAYA LLC) الإماراتية، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم وتطوير المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات الطبية والدوائية، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية داخل القطاع الصحي.

تناول الاجتماع استعراض أنشطة شركة وقاية، في معالجة وإدارة المخلفات الطبية والخطرة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، حيث تم عرض أحدث الممارسات المتبعة لديها لتطبيق المعايير الدولية في إدارة النفايات الطبية والدوائية.

كما ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية والدوائية، وبحث فرص نقل الخبرات الدولية والتقنيات الحديثة في هذا المجال إلى السوق المصرية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة البيئية والصحية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

تعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة في الحلول البيئية المتكاملة، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التخلص الآمن من النفايات الدوائية يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الحوكمة الدوائية التي تتبناها هيئة الدواء المصرية، بما يساهم في تعزيز كفاءة النظام الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهم، أعرب ممثل شركة وقاية عن استعدادهم للتعاون الفني مع هيئة الدواء المصرية في مجالات التدريب، ونقل التكنولوجيا، وتطبيق نظم المعالجة المتقدمة في المصانع الدوائية داخل مصر، مؤكدين تطلعهم إلى شراكة استراتيجية تدعم حماية البيئة وتحافظ على الصحة العامة.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء، الدكتور مهاب أحمد، رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها هيئة الدواء المصرية مع الشركات الإقليمية والدولية لتطوير البنية التحتية لقطاع الدواء، وتحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويعكس حرص الهيئة على تطوير قطاع الصناعات الدوائية كأحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وضمان توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري.