اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
اكتشافات أثرية جديدة تعزز مكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.. فيديو
سيول الخير تجتاح وديان جنوب سيناء كأنهار متدفقة.. والمحافظة تُحكم السيطرة دون خسائر
الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات

إسراء صبري

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من انخفاض كبير في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يصاحبه فرص لسقوط الأمطار، مع الإشارة إلى أن التأثير الأكبر للمنخفض سيكون على مناطق الشرق وبلاد الشام، بينما يظل تأثيره على مصر أقل مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ويارا مجدي، مقدمي برنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات الداخلية، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وخليج السويس، ومناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة في شدتها.

ونوهت بأن الأجواء خلال هذه الفترة تصبح أقرب إلى الشتوية، خاصة خلال فترات الليل التي تشهد برودة واضحة، تزداد حدتها في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تدور حول معدلاتها الطبيعية دون وجود ارتفاعات ملحوظة في قيم الحرارة.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الأرصاد

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

جيب شيروكي موديل 2011

جيب شيروكي دفع رباعي سعرها 700 ألف جنيه

جهاز MatePad 11.5 S 2026

بميزات ثورية.. إليك أفضل جهاز لوحي بالأسواق في 2025

نيسان قشقاى موديل 2015

اشتري نيسان قشقاى كروس أوفر بـ 600 ألف جنيه

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

