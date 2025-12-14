الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من انخفاض كبير في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يصاحبه فرص لسقوط الأمطار، مع الإشارة إلى أن التأثير الأكبر للمنخفض سيكون على مناطق الشرق وبلاد الشام، بينما يظل تأثيره على مصر أقل مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ويارا مجدي، مقدمي برنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات الداخلية، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وخليج السويس، ومناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة في شدتها.

ونوهت بأن الأجواء خلال هذه الفترة تصبح أقرب إلى الشتوية، خاصة خلال فترات الليل التي تشهد برودة واضحة، تزداد حدتها في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تدور حول معدلاتها الطبيعية دون وجود ارتفاعات ملحوظة في قيم الحرارة.