أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة إكستيدو العالمية آليات تطوير الأنظمة الرقمية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
أ ش أ

عقد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، اجتماعًا مع ممثلي شركة "إكستيدو"، برئاسة مارتن شميت، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "كورميو"، ووفد شركة "داف"، برئاسة المهندس باسل مبارك، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية الرقمية في مجال تنظيم الدواء.
تناول الاجتماع، متابعة تنفيذ مشروع التقديم الإلكتروني للملفات الدوائية (eCTD) الجاري بالهيئة، وبحث مستجدات المرحلة الثانية منه، والتي تشمل تطوير نظام التقديم الإلكتروني للملفات الدوائية 4.0، وإدارة البيانات الرئيسية ونظام إدارة معلومات التسجيل .
كما ناقش الجانبان مشروع التتبع والتعقب وسبل التعاون في تنفيذ البرامج الإلكترونية الأخرى مثل النشرة الإلكترونية والروشتة الرقمية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير المنظومة الرقابية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية وتحقيق الأمن الدوائي.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق أحدث النظم الرقمية الداعمة لمنظومة العمل الدوائي، مشيرًا إلى أن مشروعات التحول الرقمي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الحوكمة الشاملة في القطاع الدوائي.
وأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطورات العالمية في مجال تنظيم الدواء من خلال تطوير بنية رقمية متكاملة تسهم في تسريع إجراءات التسجيل، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة البيانات الدوائية، بما ينعكس إيجابًا على سلامة الدواء والمريض على حد سواء.
من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لمستوى التطور الذي تشهده هيئة الدواء المصرية في مجالات الميكنة والتحول الرقمي، مشيدين بجهودها في تطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية، ومؤكدين أن التجربة المصرية في هذا المجال باتت نموذجًا يحتذى به في المنطقة. 
كما ثمّنوا الدور الرائد للهيئة في دعم الشراكات التقنية والمشروعات المستقبلية التي تسهم في تطوير منظومة الدواء.
حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية: العميد محمد طنطاوي المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة، كما حضر من جانب شركة "إكستيدو"، فابيو بوني مدير حسابات الهيئات الصحية لإقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة.. ومن شركة "داف"، المهندس حاتم قنديل المدير التنفيذي والعضو المنتدب، والدكتور صفوت حمد مدير مكتب إدارة المشروعات، والمهندسة سما تعلب رئيس قطاع التكنولوجيا، والدكتورة ندى يوسف مدير إدارة الجودة.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة لتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز الشراكات مع الجهات العالمية الرائدة؛ بما يدعم خطط التحول الرقمي الشامل، ويعزز مكانة مصر الإقليمية في مجال التنظيم الدوائي.

هيئة الدواء المصرية إكستيدو مشروعات التتبع الدوائي

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
أرخص 5 سيارات سيدان
مازن الغرباوي
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
