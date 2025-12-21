سبورتنج يعلن قائمته لمواجهة الأهلي اليوم في كأس السوبر المصري لسيدات السلة

أعلن الجهاز الفني لفريق سبورتنج لكرة السلة للسيدات، قائمة الفريق التي تخوض مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت قائمة سبورتنج كلًا من هاجر عامر، إنجي صلاح، نور علي طلعت، حبيبة حاتم، فريدة خالد، أسرار ماجد، نورهان أحمد، جينا حازم، نادين ياسر، ليندسي ويلبي، حلا فوزي، وهالة الشعراوي.

ويقود الفريق فنيًا عمرو السبخي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الرحمن فتحي مدربًا عامًا، وعمرو رضوان مدربًا، إلى جانب جانيت السباعي مديرًا إداريًا، ومحمد جابر أخصائيًا وإداري الفريق، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، والدكتورة نور أشرف طبيب الفريق، ورشا محمد أخصائي علاج طبيعي.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب