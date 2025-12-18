الخطيب: التتويج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة دافع قوي للاستمرار على القمة

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» والجهاز الفني؛ بمناسبة التتويج ببطولة إفريقيا للأندية، التي نظمها النادي الأهلي وتُوِّج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وقال الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم فريق سيدات السلة الذي أقيم اليوم بمقر النادي بالجزيرة، إنه سعيد بالابتسامة المرسومة على وجوه اللاعبات بعد هذا الانتصار، الذي جاء تتويجًا لمجهود كبير من أجل تحقيق هدف التواجد على القمة دائمًا، مؤكدًا أن كل فوز له قيمته مهما كانت البطولة التي يشارك بها الفريق، وأن بطولة إفريقيا للسلة سيدات ستظل ذكرها خالدة ومصدر فخر للجيل الحالي من اللاعبيات، خاصة عند استرجاع لحظة التتويج والشعور بقيمة هذا الإنجاز.

وشدد رئيس النادي على ضرورة البناء على ما تحقق، والتفكير فيما هو قادم، مع السعي الدائم للفوز بكل البطولات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتركيز للحفاظ على النجاحات.

ووجه الخطيب الشكر إلى جميع اللاعبات، لاسيما اللاتي لم يشاركن لفترات طويلة، مشيدًا بالروح الطيبة والعلاقة المتميزة التي تجمعهن بزميلاتهن داخل الفريق، ومؤكدًا أن هذا الالتزام والانسجام يعد شيئا كبيرا في حد ذاته.

واختتم الخطيب كلمته بتوجيه الشكر إلى الكابتن أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج، مؤكدًا أنهم شركاء في الإنجاز؛ من أجل رفع قيمة اسم مصر، ووجّه الشكر أيضًا إلى اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، على التنظيم المميز الذي عكس الصورة الحضارية للنادي الأهلي.