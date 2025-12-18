قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: التتويج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة دافع قوي للاستمرار على القمة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حمزة شعيب

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» والجهاز الفني؛ بمناسبة التتويج ببطولة إفريقيا للأندية، التي نظمها النادي الأهلي وتُوِّج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وقال الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم فريق سيدات السلة الذي أقيم اليوم بمقر النادي بالجزيرة، إنه سعيد بالابتسامة المرسومة على وجوه اللاعبات بعد هذا الانتصار، الذي جاء تتويجًا لمجهود كبير من أجل تحقيق هدف التواجد على القمة دائمًا، مؤكدًا أن كل فوز له قيمته مهما كانت البطولة التي يشارك بها الفريق، وأن بطولة إفريقيا للسلة سيدات ستظل ذكرها خالدة ومصدر فخر للجيل الحالي من اللاعبيات، خاصة عند استرجاع لحظة التتويج والشعور بقيمة هذا الإنجاز.

وشدد رئيس النادي على ضرورة البناء على ما تحقق، والتفكير فيما هو قادم، مع السعي الدائم للفوز بكل البطولات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتركيز للحفاظ على النجاحات.

ووجه الخطيب الشكر إلى جميع اللاعبات، لاسيما اللاتي لم يشاركن لفترات طويلة، مشيدًا بالروح الطيبة والعلاقة المتميزة التي تجمعهن بزميلاتهن داخل الفريق، ومؤكدًا أن هذا الالتزام والانسجام يعد شيئا كبيرا في حد ذاته.

واختتم الخطيب كلمته بتوجيه الشكر إلى الكابتن أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج، مؤكدًا أنهم شركاء في الإنجاز؛ من أجل رفع قيمة اسم مصر، ووجّه الشكر أيضًا إلى اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، على التنظيم المميز الذي عكس الصورة الحضارية للنادي الأهلي.

الخطيب بطولة إفريقيا لسيدات السلة مجلس إدارة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

هند الضاوي

هند الضاوي: ترامب يتعامل باستهانة مع أراضي العرب ويرى نفسه أول رئيس يهودي لأمريكا

ترامب

هند الضاوي: المنطقة مقبلة على 3 سنوات شديدة الخطورة.. صفقات ترامب لن تنتهي

مصطفى بكري

مصطفى بكري: 62% ممن سيخوضون جولة الإعادة من الانتخابات من المستقلين

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد