مصطفى بكري: مصر قلب الأمة العربية وستبقى رغم أنف كل متآمر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العلاقة بيننا وبين السعودية ممتازة، مشيرا إلى أن أي شخص يحاول تعكير صفو العلاقات هدفه معروف.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العلاقة بيننا وبين السعودية علاقة أخوة، مؤكدا أن اللجان الالكترونية تصنع الخلافات الوهمية بين الشعبين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن علاقة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بالرئيس السيسي علاقة استراتيجية، مؤكدا أن العلاقة المصرية السعودية علاقة واحدة فنحن شعب عربي واحد.

وأشار مصطفى بكري إلى أننا نحن بلد واحد، مؤكدا أننا تجمعنا أواصل مشتركة، مؤكدا أن من يراهنون على الخلافات ستفشل، فمصر قلب الأمة العربية والتي ستبقى رغم أنف كل من يرغب في المؤامرات ضدها.

