محمد صبحي يروي عام الأزمات: حريق سنبل واحتراق منزله.. والعودة أقوى

أعلن الفنان الكبير محمد صبحي عن استعداداته للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، مؤكّدًا أنه بصدد بدء عرض مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التحضير لمسلسل درامي ظل يعمل عليه لسنوات.

مسلسل رحلة المليار

وقال صبحي في تصريحاته: "هبدأ مسرح قريب، وبجهّز لمسلسل أعتقد إن حان وقته إنه يتقدم أنا بحضّر فيه من 3 سنين، وهو مسلسل رحلة المليار… اسم مؤقت طبعًا، لكنه مش سنبل، وبيتقدّم بما يتناسب مع الزمن ده الإخراج لعمرو عابدين، وباقي مين اللي هينتجه… أتمنى يكون التليفزيون المصري".

وأضاف الفنان القدير أنه يعمل أيضًا على الوفاء بوعد قطعه لجمهوره: “بحضّر الجزء التالت من مافيش مشكلة زي ما وعدتكم، وإن شاء الله هيتقدم ويناقش قضايا كثيرة في حاجات كتير لفتت نظري، حتى في الفرقة بتاعتي… شفت في قلوبهم إنسانية عظيمة، ووقفوا جنبي وساعدوني في أصعب اللحظات”.

وتطرّق صبحي إلى سلسلة الأزمات التي مرّ بها مؤخرًا، مؤكدًا أنها زادته إصرارًا على الاستمرار: "قبل المرض بـ15 يوم حصل حريق في مدينة سنبل وابتلع كل حاجة… أجهزة وكل الأمور، وبعد حريق مدينة سنبل كنت لسه خارج من المستشفى من المرة اللي قبلها، وفوجئت إن البيت عندي بيولع دا قضاء الله وقدره… بس لازم من الحذر".

أعمال تعكس الواقع

واختتم محمد صبحي حديثه بالتأكيد على أن ما يمر به يدفعه للإبداع وليس للتراجع، وأن عودته القادمة ستكون محمّلة بأعمال تعكس الواقع وقضاياه، وتحمل رسائل إنسانية كما اعتاد جمهورُه منه عبر مسيرته الطويلة.