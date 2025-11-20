قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد صبحي يروي عام الأزمات: حريق سنبل واحتراق منزله.. والعودة أقوى

محمد صبحي
محمد صبحي
محمد البدوي

أعلن الفنان الكبير محمد صبحي عن استعداداته للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، مؤكّدًا أنه بصدد بدء عرض مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التحضير لمسلسل درامي ظل يعمل عليه لسنوات.

مسلسل رحلة المليار

وقال صبحي في تصريحاته: "هبدأ مسرح قريب، وبجهّز لمسلسل أعتقد إن حان وقته إنه يتقدم أنا بحضّر فيه من 3 سنين، وهو مسلسل رحلة المليار… اسم مؤقت طبعًا، لكنه مش سنبل، وبيتقدّم بما يتناسب مع الزمن ده الإخراج لعمرو عابدين، وباقي مين اللي هينتجه… أتمنى يكون التليفزيون المصري".

وأضاف الفنان القدير أنه يعمل أيضًا على الوفاء بوعد قطعه لجمهوره: “بحضّر الجزء التالت من مافيش مشكلة زي ما وعدتكم، وإن شاء الله هيتقدم ويناقش قضايا كثيرة في حاجات كتير لفتت نظري، حتى في الفرقة بتاعتي… شفت في قلوبهم إنسانية عظيمة، ووقفوا جنبي وساعدوني في أصعب اللحظات”.

وتطرّق صبحي إلى سلسلة الأزمات التي مرّ بها مؤخرًا، مؤكدًا أنها زادته إصرارًا على الاستمرار: "قبل المرض بـ15 يوم حصل حريق في مدينة سنبل وابتلع كل حاجة… أجهزة وكل الأمور، وبعد حريق مدينة سنبل كنت لسه خارج من المستشفى من المرة اللي قبلها، وفوجئت إن البيت عندي بيولع دا قضاء الله وقدره… بس لازم من الحذر".

أعمال تعكس الواقع

واختتم محمد صبحي حديثه بالتأكيد على أن ما يمر به يدفعه للإبداع وليس للتراجع، وأن عودته القادمة ستكون محمّلة بأعمال تعكس الواقع وقضاياه، وتحمل رسائل إنسانية كما اعتاد جمهورُه منه عبر مسيرته الطويلة.

محمد صبحي الفنان محمد صبحي أزمة محمد صبحي مسرح محمد صبحي رحلة المليار مسلسل رحلة المليار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

سافيتش يكشف كواليس تجديد عقده مع الهلال ويعلّق على مواجهة النصر المنتظرة

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يوسف المساكني

عودة المساكني… نجم الترجي يعود إلى بيته بعد 12 سنة من الغياب

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد