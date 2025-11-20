محمد صبحي: شخصية فارس يكشف المستور تمثل تجربتي الشخصية وسنقدم موسما جديدا

أكد الفنان الكبير محمد صبحي، أن شخصية محمد صبحي ونيس، هي شخصية محمد صبحي في مسرحية "فارس يكشف المستور"، وسنعمل على تقديم موسم أخر من العمل.

وقال محمد صبحي، خلال بث عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، إن فارس يكشف المستور هي شخصية محمد صبحي لما يمتصه من ألم في هذا الزمان، مؤكدا أن تعرضه للوعكة الصحية الأخيرة، هي اختبار من الله سبحانه وتعالى وأثبت محبة الناس وتقديرهم لي.

ووجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر وتقدير لنقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، معربا عن سعادته وامتنانه لما يلقاه من تقدير واهتمام من النقابة لترشيحه لجائزة الدولة التقديرية.



