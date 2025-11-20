قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

محمد صبحي: أشكر الدولة على دعمها لي في فترة مرضي

محمد صبحي
محمد صبحي
هاني حسين

وجه الفنان محمد صبحي، الشكر والتقدير لك من سانده وقدم الدعم له في فترة تعرضه لوعكة صحية .


وقال صبحي في بث مباشر عبر صفحته على الفيسبوك، :" أشكر الدولة  والحكومة على تقديم الدعم لي "، مضيفا:" لم يتم علاجي على نفقة الدولة لأن هناك من يستحق هذا الأمر اكثر مني".

وتابع محمد صبحي :" الموت علينا حق وكل إنسان هتجيله لحظة وهيقابل ربنا ".

وفي وقت سابق، غادر الفنان محمد صبحي المستشفى بعد استقرار حالته الصحية عائدا الى منزله بعد ان قضى عدة ايام فى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة.

ووجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر وتقدير لنقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، معربا عن سعادته وامتنانه لما يلقاه من تقدير واهتمام من النقابة لترشيحه لجائزة الدولة التقديرية.

وكتب «صبحي» عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «كل الشكر وكل الاحترام لنقابة المهن التمثيلية لترشيحي لجائزة الدولة التقديرية».

