محمد صبحي: أشكر الدولة على دعمها لي في فترة مرضي

وجه الفنان محمد صبحي، الشكر والتقدير لك من سانده وقدم الدعم له في فترة تعرضه لوعكة صحية .



وقال صبحي في بث مباشر عبر صفحته على الفيسبوك، :" أشكر الدولة والحكومة على تقديم الدعم لي "، مضيفا:" لم يتم علاجي على نفقة الدولة لأن هناك من يستحق هذا الأمر اكثر مني".

وتابع محمد صبحي :" الموت علينا حق وكل إنسان هتجيله لحظة وهيقابل ربنا ".

وفي وقت سابق، غادر الفنان محمد صبحي المستشفى بعد استقرار حالته الصحية عائدا الى منزله بعد ان قضى عدة ايام فى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة.

ووجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر وتقدير لنقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، معربا عن سعادته وامتنانه لما يلقاه من تقدير واهتمام من النقابة لترشيحه لجائزة الدولة التقديرية.

وكتب «صبحي» عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «كل الشكر وكل الاحترام لنقابة المهن التمثيلية لترشيحي لجائزة الدولة التقديرية».