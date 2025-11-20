محمد صبحي: المرض اختبار من الله .. وأغضبني حجم الشائعات عني

خرج الفنان محمد صبحي، في لايف عبر صفحته على الفيسبوك بعد تعرضه لوعكة صحية لطمأنة جمهوره.

وقال صبحي:" المرض اختبار من الله سبحانه وتعالى.. وما أغضبني حجم الشائعات التي خرجت عني بعد تعرضي لوعكة صحية.. ولو فنان توفاه الله لازم اول من يعلن نقابة المهن التمثيلية".

وفي وقت سابق، غادر الفنان محمد صبحي المستشفى بعد استقرار حالته الصحية عائدا الى منزله بعد ان قضى عدة ايام فى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة.



ووجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر وتقدير لنقابة المهن التمثيلية، بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، معربا عن سعادته وامتنانه لما يلقاه من تقدير واهتمام من النقابة لترشيحه لجائزة الدولة التقديرية.

وكتب «صبحي» عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «كل الشكر وكل الاحترام لنقابة المهن التمثيلية لترشيحي لجائزة الدولة التقديرية».