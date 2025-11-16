المثل الاعلي .. مصطفي قمر يطلب الدعاء ل محمد صبحي

وجه الفنان مصطفي قمر رسالة الي الفنان محمد صبحي بعد تعرضه لوعكة صحية الايام المقبله .

وكتب قمر عبر حسابه الشخصي انستجرام : “ ألف سلامة عليك ياغالي ربنا يشفيك ادعوا للأستاذ الفاضل العظيم الفنان محمد صبحي القدوة والمثل الاعلي لي شخصيا ” .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

وكلف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

ووجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن امتنانه لما يلقاه من تقدير واهتمام من الدولة.

وكتب «صبحي» في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني وطني الاحتواء.. كل الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي».

وأضاف الفنان في ختام رسالته: «كل الشكر للملايين من جمهوري الذين قدمت لهم الاحترام فمنحوني الحب والاهتمام».