مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدراما في مصر والعالم العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدرما في مصر والعالم العربي، مشيرا إلى أنه هو الفنان الذي قدم اعمالا هادفة وظل على مدار عقود مثالا للفنان الملتزم الوطني.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفنان محمد صبحي، تعرض لأزمة صحية مؤخرا نقل على اثرها للمستشفى، والرئيس السيسي بنفسه وجه بمتابعة حالته.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، جاء التوجيه الرئاسى لوزارة الصحة بتقديم كامل الرعاية الصحية للفنان محمد صبحي والتواصل مع عائلته.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الفنان محمد صبحي وجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه الانساني للفنانين والمبعدين، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبناءها الذين أفنوا عمرهم في خدمة الفن والثقافة.