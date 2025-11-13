محمد صبحي يوجه رسالة لـ نقابة المهن التمثيلية من داخل المستشفى

وجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر وتقدير لنقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، معربا عن سعادته وامتنانه لما يلقاه من تقدير واهتمام من النقابة لترشيحه لجائزة الدولة التقديرية.

وكتب «صبحي» عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «كل الشكر وكل الاحترام لنقابة المهن المثيلية لترشيحي لجائزة الدولة التقديرية».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

وكلف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

بينما وجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن امتنانه لما يلقاه من تقدير واهتمام من الدولة.

وكتب «صبحي» في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني وطني الاحتواء.. كل الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي».

وأضاف الفنان في ختام رسالته: «كل الشكر للملايين من جمهوري الذين قدمت لهم الاحترام فمنحوني الحب والاهتمام».