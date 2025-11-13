شقيق محمد صبحي يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد خروجه من العناية

طمأن مجدي صبحي جمهور الفنان محمد صبحي على حالته الصحية بعد خروجه من العناية المركزة خلال الساعات الماضية، مؤكّدًا أنه في تحسن، وموجّهًا الشكر لكل من تواصل للسؤال عنه.

قال مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: الحمد الله أخي بخير شكرًا لكل محبيه في مصر والوطن العربي.

أكد الفنان محمد صبحي في بيان رسمي من مكتبه الاعلامي، أنه بصحة جيدة ويتحسن يوما عن الآخر بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأكد أنه يجري بعض الفحوصات للاطمئنان وخلال أيام قليلة سيخرج من المستشفي، وأنه وأسرته مستاؤون من الإشاعات والاخبار الكاذبة التي يكتبها بعض الأشخاص على السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لا تتحرى الدقة وتجري وراء التريند والمشاهدات.

ونشر الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية هذا البوست من خلال أدمن الصفحة: «وجب توصيل رسالة بصفتي أدمن الصفحة لحضراتكم ولكل جمهور الفنان محمد صبحي هو بصحة جيدة بفضل الله وقد قمت بزيارته وهو بخير وقد أجرى الفحوصات اللازمة ومن المنتظر عودته لمنزله خلال أيام قليلة إن شاء الله.. نرجو عدم التهويل في هذا الأمر وعدم تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية.. شكرًا لكم ولدعائكم المستمر له».