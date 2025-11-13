افتقدك كثيرا.. محمد صبحي يشارك رسالة لزوجته قبل دخوله المستشفى

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، صورة تجمع الفنان بزوجته، مرفقة برسالة مؤثرة كتبها بنفسه قبل تعرضه للوعكة الصحية التي أدخلته المستشفى مؤخرًا.

وقال محمد صبحي في رسالته وأكد على نشرها: «حبيبتي الزوجة الرائعة، اليوم 13 نوفمبر هو عيد زواجنا الـ52، أدعو الله أن يمنحك مقدار عظيم مثل عظمة ما قدمتي لي ولأبنائنا وأحفادنا وكل الأسرة. حبيبتي، أفتقدك كثيرًا وقد اقترب اللقاء».

ولاقت الرسالة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، معربين عن تقديرهم لحرص الفنان على مشاركة مشاعره الصادقة مع أسرته قبل تعرضه للوعكة الصحية، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

أكد الفنان محمد صبحي في بيان رسمي من مكتبه الاعلامي، أنه بصحة جيدة ويتحسن يوما عن الآخر بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأكد أنه يجري بعض الفحوصات للاطمئنان وخلال أيام قليلة سيخرج من المستشفي، وأنه وأسرته مستاؤون من الإشاعات والاخبار الكاذبة التي يكتبها بعض الأشخاص على السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لا تتحرى الدقة وتجري وراء التريند والمشاهدات.

ونشر الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية هذا البوست من خلال أدمن الصفحة: «وجب توصيل رسالة بصفتي أدمن الصفحة لحضراتكم ولكل جمهور الفنان محمد صبحي هو بصحة جيدة بفضل الله وقد قمت بزيارته وهو بخير وقد أجرى الفحوصات اللازمة ومن المنتظر عودته لمنزله خلال أيام قليلة إن شاء الله.. نرجو عدم التهويل في هذا الأمر وعدم تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية.. شكرًا لكم ولدعائكم المستمر له».





