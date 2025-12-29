قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحدث ظهور للكينج محمد منير رفقة فرقة واما

محمد منير رفقة فرقة واما
محمد منير رفقة فرقة واما
تقى الجيزاوي

شارك الفنان محمد نور جمهوره صورة جديدة رفقة الكينج محمد منير والنجوم أحمد فهمى وأحمد شامي عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام.

⁨ وكتب محمد نور على الصورة معلقًا: “ضحكه من القلب مع حبيبنا الكينج محمد منير” ، ويأتى هذا الظهور الأول للكينج محمد منير بعد وعكته الصحية الأخيرة .

وكان تعرض محمد منير لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، وكشف مصدر مقرب منه مغادرته المستشفى  بعد تحسن حالته الصحية، عقب خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الفنان محمد منير غادر المستشفى اليوم، مؤكدا أن الكينج يتمتع بصحة جيدة الآن ولم يتعرض لوعكة صحية كما تردد خلال الساعات الماضية.

حفل محمد منير وويجز

 وتستعد مدينة دبي لاستقبال حدث فني استثنائي يجمع بين "الكينج" محمد منير ونجم الراب ويجز، في حفل ضخم على مسرح "كوكاكولا أرينا" في 17 يناير 2026.

يعد هذا اللقاء الأول على المسرح للكينج منير وويجز بعد تعاونهما الناجح في كليب "كلام فرسان"، الذي تصدر التريند فور طرحه على موقع يوتيوب.

هذا الحفل يشهد عودة محمد منير للحفلات المباشرة مع الجمهور بعد فترة توقف قصيرة أعقبت نجاح عدة أغانٍ تم طرحها هذا الصيف.

وفي المقابل، يعد ويجز جمهوره بغناء أحدث أغاني ألبومه "عقارب"، مكملا مسيرة النجاح التي بدأها في الجزء الأول من ألبومه الذي لاقى رواجا كبيرا بين جمهوره، إضافة إلى أن هناك العديد من المفاجآت التي تجمع بين النجمين على المسرح، ومنها غناؤهما "كلام فرسان".

محمد نور محمد منير أحمد فهمى أحمد شامي احدث ظهور للكينج محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

نصائح للحفاظ على محرك سيارتك

أفضل 8 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك لعمر أطول

بورشه كاين الكهربائية موديل 2026

بقدرات مذهلة.. نظرة شاملة عن أقوى سيارة من بورشه خلال 2025

Gemini 

جوجل تستعرض أهم إنجازات أبحاث الذكاء الاصطناعي في 2025

بالصور

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد