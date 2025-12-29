بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحدث ظهور للكينج محمد منير رفقة فرقة واما

شارك الفنان محمد نور جمهوره صورة جديدة رفقة الكينج محمد منير والنجوم أحمد فهمى وأحمد شامي عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام.

⁨ وكتب محمد نور على الصورة معلقًا: “ضحكه من القلب مع حبيبنا الكينج محمد منير” ، ويأتى هذا الظهور الأول للكينج محمد منير بعد وعكته الصحية الأخيرة .

وكان تعرض محمد منير لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، وكشف مصدر مقرب منه مغادرته المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، عقب خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الفنان محمد منير غادر المستشفى اليوم، مؤكدا أن الكينج يتمتع بصحة جيدة الآن ولم يتعرض لوعكة صحية كما تردد خلال الساعات الماضية.

حفل محمد منير وويجز

وتستعد مدينة دبي لاستقبال حدث فني استثنائي يجمع بين "الكينج" محمد منير ونجم الراب ويجز، في حفل ضخم على مسرح "كوكاكولا أرينا" في 17 يناير 2026.

يعد هذا اللقاء الأول على المسرح للكينج منير وويجز بعد تعاونهما الناجح في كليب "كلام فرسان"، الذي تصدر التريند فور طرحه على موقع يوتيوب.

هذا الحفل يشهد عودة محمد منير للحفلات المباشرة مع الجمهور بعد فترة توقف قصيرة أعقبت نجاح عدة أغانٍ تم طرحها هذا الصيف.

وفي المقابل، يعد ويجز جمهوره بغناء أحدث أغاني ألبومه "عقارب"، مكملا مسيرة النجاح التي بدأها في الجزء الأول من ألبومه الذي لاقى رواجا كبيرا بين جمهوره، إضافة إلى أن هناك العديد من المفاجآت التي تجمع بين النجمين على المسرح، ومنها غناؤهما "كلام فرسان".