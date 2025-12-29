وزير الخارجية عن زيادة عدد اللاجئين: نضغط على المجتمع الدولي ليشارك مصر الأعباء

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه نقوم بالضغط بكل قوه على المجتمع الدولي ان يكون هناك تشارك في تحمل الاعباء التي تقع على مصر نتيجة العدد الكبير للأجئين، مشيرا إلى أنه لا يمكن ترك هذا العدد الكبير علينا أن نتحمل تبعاته بمفردنا هذا امر غير قابل للاستمرار.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، ان مصر تتحمل أعباء كثيره في التعليم والصحه للاجئين، مؤكدا أنه لا بد أن نستمع لشواغل الشعب المصري ولذلك نحن مواقفنا ثابته مع الشركاء الدوليين أن هناك حدودا قصوى لما يمكن ان تتحمله مصر واذا لم تتشارك هذه الدول في تحمل هذه الأعباء عليها ان تتحمل تبعات ذلك.

وتابع وزير الخارجية، أنه لا يمكن لمصر أن تقوم بغلق أبوابها أمام اشقائها خاصه لو هربوا من ويلات الحروب والقتل والتدمير، مؤكدا أن قانون اللجوء تم اقراره في البرلمان المصري، وهي أن اللاجئ عليه إحترام القانون المصري وعدم المشاركه في أي أنشطه غير شرعيه ومخالفه للقوانين المصريه.