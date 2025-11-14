قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
أصل الحكاية

في ذكرى الزواج الـ 52.. رسالة مؤثرة لـ محمد صبحي من سرير المرض

محمد صبحي
محمد صبحي
أمينة الدسوقي

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي عبر فيسبوك صورة تجمعه بزوجته الراحلة الفنانة نيفين رامز، في ذكرى زواجهما الـ52، مرفقة برسالة مؤثرة كتبها صبحي مؤخرا قبل تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى.

وجاء في الرسالة:"حبيبتي الزوجة الرائعة، يوم 13 نوفمبر هو عيد زواجنا الـ52. أدعو الله أن يمنحك مقداراً عظيماً مثل عظمة ما قدمتِ لي ولأبنائك وأحفادك وكل الأسرة… حبيبتي افتقدك كثيراً وقد اقترب اللقاء."

محمد صبحي

وأكدت إدارة صفحته أن هذه الكلمات تم إرسالها من الفنان قبل دخوله المستشفى، وتم نشرها لاحقا.

صبحي يشكر الرئيس السيسي والجمهور

وفي تدوينة أخرى، عبر محمد صبحي عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهه بمتابعة الحالة الصحية للفنان، قائلاً في منشور مصور: “قدمت لوطني الانتماء، فمنحني وطني الاحتواء… كل الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. وكل الشكر للملايين من جمهوري الذين قدمت لهم الاحترام، فمنحوني الحب والاهتمام”.

حقيقة الحالة الصحية للفنان

و كان المكتب الإعلامي لمحمد صبحي، أكد في بيان رسمي أنه بحالة جيدة، وأن وضعه الصحي يتحسن يوماً بعد يوم بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوصات طبية شاملة.

وأشار البيان إلى أن الفنان سيبقى تحت الملاحظة لمدة أسبوع، مع التأكيد على رفضه وأسرته للأخبار المتداولة حول حالته، قائلاً:"نحن مستاؤون من الشائعات التي يروج لها البعض دون تحرّي الدقة، سعيا وراء التريند والمشاهدات."

كما أوضح مدير الصفحة: "قمت بزيارة الأستاذ محمد صبحي، وهو بخير وقد أجرى الفحوصات اللازمة، ومن المنتظر عودته لمنزله خلال أيام قليلة، ونرجو عدم التهويل وعدم تصديق أي شائعات."

نقابة المهن التمثيلية تنفي شائعات الوفاة

وفي سياق تداول معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا نفت فيه الشائعات التي تحدثت عن وفاة الفنان محمد صبحي، مؤكدة أنه يتمتع بحالة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

وأكدت النقابة في بيانها:"نهيب بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند تداول الأخبار، خاصة ما يتعلق بحياة الفنانين."

طمأنة للجمهور وانتظار للعودة

وسط موجة التعاطف الكبيرة من جمهوره، يؤكد المقربون من الفنان محمد صبحي أنه في طريقه للشفاء، وأنه سيغادر المستشفى قريباً بعد استكمال الفحوصات، ليعود لجمهوره ومحبيه في أفضل حال.
 

