بطلوا هري.. محمد صبحي: نقابة المهن التمثيلية هي التي تعلن وفاة الفنان.. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إن الفنان لو توفاه الله فأول من يعلن الخبر هي نقابة المهن التمثيلية أو نقابة المهن الموسيقية، فنستنى شوية لغاية ما تصدر النقابة هذا الخبر.

وتابع الفنان محمد صبحي عبر البث المباشر على صفحته الرسمية على فيس بوك: أنا صورت فيديو قولت فيه "أنا مت" وبعدين صورت فيديو تاني قولت فيه "الخبر ده كذب" في إشارة إلى انتشار أخبار الوفيات بدون تحقيق ولا تدقيق.

واستكمل: انتبهوا أن السوشيال ميديا، هي سلاح عدوك يسرب فيها كل ما يشاء ويصنع أجيال منحطة لا تستطيع أن تدافع عن وطنها.

وأشار الفنان محمد صبحي إلى فكرة عمل برنامج جديد قائلا "نفسي أعمل برنامج لمدة عشر دقائق بيناقش القضية الحالية على صفحتي على السوشيال ميديا "بطلوا هري واصبروا وهنعمل حاجات كبيرة وعظيمة".