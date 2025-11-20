الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع بعثة مراقبة الحدود في رفح ويؤكد دعم فلسطين

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل، عن تفاصيل اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم مناقشة العديد من الملفات منها ملف السلام بالشرق الأوسط مرورا بالأزمة في السودان بمنطقة المتوسط ونهاية بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مجدي يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أول توصية هي السلام في منطقة الشرق الأوسط يعتمد على أمور كثيرة منها دور المجتمع الدولي والدول المحورية مثل مصر،

ولكن يعتمد على عدو وجود اي دور مستقبلي لحماس في المنطقة، مؤكدا أن هناك احتمال لتوسيع عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود في رفح.

وتابع مراسل صدى البلد من بروكسل، أن إيطاليا أعلنت عن لسان وزير خارجيتها أعلنت أنه سيتم تدريب قوات الشرطة في غزة، إضافة إلى إعلان فرنسا انه ستشارك بـ 100 شرطي إضافي لتدريب قوات الشرطة في غزة.

وأشار مجدي يوسف إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه ملتزم بالعمل على إقامة الدولة الفلسطينية واستمرار دعم الجهود لاستقرار المنطقة وتخصيص دعم إضافي 82 مليون يورو مخصصة للنفقات الأساسية كالرواتب وتحلية مياه الشرب والتغذية.