قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان تطورات الأوضاع بقطاع غزة ودور قوة تثبيت الاستقرار الدولية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإماراتي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإماراتي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي، يوم الخميس الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزيران خلال الاتصال اعتزازهما بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية. 

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية المشتركة، مثمنا المشروعات المشتركة الجارية، وما تعكسه من رغبة متبادلة لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وقد تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة، وضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها دعماً لترسيخ وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. 

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده كافة، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بهدف حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية.

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان في إطار الجهود التي تضطلع بها الرباعية الدولية، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي خلال المرحلة المقبلة دعماً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عبد الله بن زايد آل نهيان دولة الإمارات قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: الرقابة لم تطلب حذف أي مشهد من أخر المعجزات لعرضه في القاهرة السينمائي

توقيع البروتوكول

وزير الثقافة: بروتوكول التعاون مع كوريا الجنوبية يعزز الشراكة بين البلدين

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد