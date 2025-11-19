قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

توسيع عمل الشركات المصرية.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره العراقي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره العراقي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره العراقي
فرناس حفظي

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا خلال الاتصال اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. كما تم التطرق إلى فرص تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أهمية تنفيذ بنود الخطة بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية الراهنة، وأكدا أهمية استمرار التشاور بين القاهرة وبغداد إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق السفير تميم خلاف

