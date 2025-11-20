قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يوجه بإنهاء إجراءات إسترداد الأراضى وسرعة الإنجاز

محمد عبد الفتاح

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التسريع بإنهاء جميع حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن السداد .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب فى أراضيه .

ملف تقنين

وشدد المحافظ على ضرورة الإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق المعدلات التصاعدية ، والتى ساهمت فى تقدم ترتيب المحافظة والوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية بزيادة نسب الإنجاز إلى 93 % .

وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب طلبات التقنين بسرعة توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للإستفادة من فرصة التقنين الحالية حيث سيتم غلق الملف خلال أسبوعين ، تمهيداً لتطبيق القانون الجديد ، لافتاً إلى حرص أجهزة الدولة للحفاظ على مواردها وحق الشعب فى أراضيه من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين  .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

