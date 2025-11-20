محافظ أسوان يوجه بإنهاء إجراءات إسترداد الأراضى وسرعة الإنجاز

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التسريع بإنهاء جميع حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن السداد .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب فى أراضيه .

ملف تقنين

وشدد المحافظ على ضرورة الإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق المعدلات التصاعدية ، والتى ساهمت فى تقدم ترتيب المحافظة والوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية بزيادة نسب الإنجاز إلى 93 % .

وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب طلبات التقنين بسرعة توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للإستفادة من فرصة التقنين الحالية حيث سيتم غلق الملف خلال أسبوعين ، تمهيداً لتطبيق القانون الجديد ، لافتاً إلى حرص أجهزة الدولة للحفاظ على مواردها وحق الشعب فى أراضيه من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين .