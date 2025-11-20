تصل إلى73%.. رئيس الوزراء: نمو غير مسبوق بالاستثمارات الخاصة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات الخاصة في مصر سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 73% هذا العام، ما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد.

وأوضح مدبولي أن هذه الزيادة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.

بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر في ديسمبر

وفي سياق آخر، أعلن مدبولي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في الأول من ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، وذلك ضمن إطار المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

مشروعات جديدة تعزز الاقتصاد

وتابع مدبولي أن شهر نوفمبر هذا العام شهد العديد من الأحداث السارة لمصر، بدءًا من افتتاح المتحف المصري الكبير مرورًا بعدد من المشاريع الكبرى، مثل محطة الضبعة النووية.

وأكد أن المشروع النووي سيسهم في توفير ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا للاقتصاد المصري.

الإرادة القوية وراء تحقيق الحلم النووي

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع الضبعة النووي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق حلم الطاقة النووية الذي طالما راود مصر منذ منتصف القرن الماضي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الإرادة الصلبة والعمل المستمر.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مقدمة اهتمامات المستثمرين

كما أشار مدبولي إلى أن الشركات الكبرى التي يلتقي بها تطلب دائمًا تخصيص أراضٍ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المنطقة كوجهة مثالية للاستثمار.