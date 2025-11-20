القبض على سيدة وزوجها لبثهما محتوى خادشا على مواقع التواصل الاجتماعي





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى وزوجها لنشرهما مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تقديم محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تقديم محتوى خادش للحياء يتنافى مع قيم المجتمع.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (ربة منزل "لها معلومات جنائية") وبصحبتها زوجها (عاطل"له معلومات جنائية")، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.





