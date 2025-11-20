لي جاي ميونغ: الرئيس السيسي أعرب عن ثقته في التكنولوجيا الدفاعية لكوريا الجنوبية

كشف لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، عن تفاصيل المحادثات التي دارت بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إننا أدركنا أن التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية يلعب دورا مهما في تطوير العلاقات بين البلدين ، ولهذا الغرض وقعنا مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي لتعزيز التبادل والتعاون في مجالات الفنون الإسلامية وفنون النشر والمتاحف والمكتبات.

وتابع رئيس كوريا الجنوبية: نأمل أن تسهم مذكرة التفاهم هذه في زيادة التبادل الثقافي بين الشعبين بصورة مباشرة، كما نتطلع إلى تمكين مزيد من المصريين من الوصول إلى المحتويات الكورية كما أن الشعب الكوري سيتمتع بالثقافة والحضارة المصرية.

وأكد رئيس كوريا، أننا تبادلنا الآراء حول سبل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، منوها أن صناعة كوريا الدفاعية تتمتع بكفاءة عالية وأعربت عن أملي في التوسع بين البلدين للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية.

وتابع: وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ثقته الكبيرة في التكنولوجيا الدفاعية لكوريا الجنوبية ، والتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين مثل مشروع الإنتاج المشترك.

وجدد رئيس كوريا الجنوبية خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وسنعمل بكل جهد على تنفيذ إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم التي تم توقعيها.

واختتم كلمته: أردت أثناء هذه المحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناء خط ساخن لمناقشة إجراءات متابعة هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، وإذا زار الرئيس السيسي كوريا فسيشهد بنفسه تقدما وتطورا في كوريا الجنوبية وسنجري محادثات في أقرب وقت ممكن.

