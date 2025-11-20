جرائم ضد الإنسانية.. الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات الدعم السريع في الفاشر

أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك ما بعد سيطرتها على مدينة الفاشر.

جرائم الدعم السريع في الفاشر

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له "يُعدّ الاستهداف المتعمد للمدنيين، وعمليات القتل بدوافع عرقية، والعنف الجنسي والجنساني الممنهج، واستخدام التجويع كأسلوب حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه قد تُشكّل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

عقوبات ضد عبد الرحيم حمدان دقلو

وأشار إلى أنه ردًا على هذه الجرائم، اعتمد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لفرض أي تدابير تقييدية أخرى، عند الاقتضاء، على جميع الجهات المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي.

وقال إن ضمان المساءلة هو جوهر استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن السودان اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025 وسيكثف الاتحاد الأوروبي دعمه لتوثيق هذه الانتهاكات والتحقيق فيها لكسر حلقة الإفلات من العقاب المستمرة، والتي لا تزال تُولّد فظائع جديدة.