وزير خارجية فرنسا : ندين انتهاكات الدعم السريع بعد سقوط الفاشر

أدان وزير خارجية فرنسا، انتهاكات الدعم السريع بعد سقوط الفاشر وندعوها للموافقة على الهدنة المقترحة من واشنطن، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وجدد وزير الخارجية ، إدانته للفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرًا.

وجري اتصال هاتفي، اليوم الاثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة، حيث تناول الاتصال نتائج الزيارة التي قام بها الوزير إلى بورسودان في ١١ نوفمبر الجاري، وسبل دعم الجهود الرامية للوصل لتسوية شاملة للأزمة السودانية.



شدد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.





