كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان تدريبات مشتركة للأمن السيبراني

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تدريبات مشتركة للأمن السيبراني لتعزيز وضع الاستعداد المشترك ضد التهديدات الأمنية السيبرانية المحتملة .



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، إن تدريبات التحالف السيبرانية التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ستقام في منشأة تدريب في ولاية ماريلاند الأمريكية، بهدف الاستعداد بشكل أفضل للحرب السيبرانية المستقبلية.



وستتضمن التدريبات تبادل المعلومات الاستخباراتية بسرعة بشأن تهديد محتمل للأمن السيبراني في ظل سيناريو محاكاة هجوم سيبراني.



وتعد هذه التدريبات الثانية من نوعها منذ إجرائها في قيادة العمليات السيبرانية في كوريا الجنوبية العام الماضي.



وقالت الوزارة، إن سول وواشنطن ستواصلان توسيع التعاون ليس فقط في تدريبات التحالف السيبرانية، ولكن أيضا في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن التهديدات السيبرانية، والمشاركة المشتركة في تدريبات الأمن السيبراني المتعددة الجنسيات وأكثر من ذلك.