بيتكوين تستعيد توازنها وتتجاوز 95 ألف دولار

سجّلت عملة "بيتكوين" تعافيا ملحوظا خلال التداولات الآسيوية، اليوم /الاثنين/، متجاوزة مستوى 95 ألف دولار مجدداً، وذلك بعد موجة تراجع حادة في الأيام الماضية أثرت على معنويات المستثمرين في سوق الأصول الرقمية.



وارتفعت "بيتكوين" بنسبة 0.70% لتتداول عند نحو 95,219 دولار، بعدما كانت قد هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى قاع بلغ 93,043.9 دولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة منذ أواخر أبريل الماضي.



وكانت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية قد فقدت مستوى 95 ألف دولار خلال نهاية الأسبوع، بعد تراجعها من ذروة 125 ألف دولار التي سجلتها الشهر الماضي، مسجّلة خسائر أسبوعية تجاوزت 7%.



وفي سوق العملات البديلة، أظهرت الأصول الرقمية الكبرى قدرا من الاستقرار؛ إذ استقرت عملة "إيثيريوم" قرب مستوى 3,104 دولار، فيما واصلت عملات مثل سولانا وكاردانو وبوليجون محاولات تقليص خسائرها التي تراوحت سابقا بين 1% و3%.



يأتي هذا الارتفاع النسبي في الأسعار بعد فترة من الضغوط الناتجة عن تقلص رهانات الأسواق على خفض سعر الفائدة الأمريكية، إذ تراجعت التوقعات بخفض الفيدرالي للفائدة في اجتماع ديسمبر إلى نحو 40% فقط، مقارنةً بنحو 90% في بداية الشهر.



وساهم تأخر صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر أسابيع، في زيادة التقلبات ورفع مستويات عدم اليقين لدى المستثمرين.



ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الخميس المقبل، والمتوقع أن يلعب دورا محوريا في توجيه توقعات السياسة النقدية وحركة أسواق العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.

