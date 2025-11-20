الرجل الثاني بالدعم السريع.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو

أعلنت مفوضة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو الرجل الثاني في قوات الدعم السريع.

عقوبات ضد عبد الرحيم دقلو

وكانت وكالة رويترز كشفت أمس الأربعاء نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر إلى دول الاتحاد ومصادرة أي أصول محتفظ بها هناك.

اندلع الصراع في عام 2023 وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي أثار استيلاؤها الأخير على الفاشر، إحدى أكبر مدن السودان، مخاوف جدية بشأن عمليات القتل الجماعي.

أزمة إنسانية في السودان

وخلقت الحرب ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم في وقت تتقلص فيه ميزانيات المساعدات العالمية.

صرح مصدر دبلوماسي فرنسي قائلاً: "فرنسا ملتزمة التزاماً كاملاً بتحقيق وقف إطلاق النار في السودان ومكافحة الإفلات من العقاب. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعم فرنسا استخدام جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك العقوبات الأوروبية".

وأفاد أحد المصادر الأوروبية بوجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.

جرائم الدعم السريع في الفاشر

ومع سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور الشهر الماضي، تعرض الناس لإطلاق النار في الشوارع، واستهدافهم بغارات جوية بطائرات مسيرة، ودهسهم بالشاحنات، وفقاً لشهود عيان لرويترز.

وأكد أحد قادة قوات الدعم السريع لرويترز أن التحقيقات جارية، وأن أي شخص يثبت ارتكابه انتهاكات سيُحاسب.

وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر يوم الثلاثاء بأن لندن تعتزم فرض عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مشددة على ضرورة بذل جهود متواصلة لضمان وقف إطلاق النار.