إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار باستقرارها

وزير الخارجية ونظيره السوداني
وزير الخارجية ونظيره السوداني
فرناس حفظي

جري اتصال هاتفي، اليوم الاثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة، حيث تناول الاتصال نتائج الزيارة التي قام بها الوزير إلى بورسودان في ١١ نوفمبر الجاري، وسبل دعم الجهود الرامية للوصل لتسوية شاملة للأزمة السودانية.


شدد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.

انتهاكات الفاشر

 وجدّد الوزير عبد العاطي إدانته للفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة، ودعمها لحكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس.


كما أكد الوزير عبد العاطي علي ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الاغاثية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تُلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية. 

أكد وزير الخارجية كذلك علي أهمية التنفيذ الكامل لبيان الرباعية الدولية بكافة بنوده، والدفع نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يضمن حماية وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، مع استمرار التشاور الوثيق بين مصر والسودان كدولتي مصب في الدفاع عن الحقوق المائية ومصالح الشعبين.

وزير الخارجية الموقف المصري السودان تقسيم البلاد الانتهاكات الفاشر

