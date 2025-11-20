انفجار جبهة الأبيض.. الجيش السوداني يكتسح غرب المدينة .. والدعم السريع يفر نحو دارفور

أفادت مصادر عسكرية سودانية اليوم الخميس بأن الجيش والقوات المشتركة تقدما في غرب مدينة الأبيض بولاية كردفان.

فرار الدعم السريع إلى دارفور

وأشارت المصادر العسكرية السودانية لفضائية "العربية" إلى أن قوات من الدعم السريع تراجعت من غرب الأُبيض إلى دارفور.

وأضافت أن الجيش السوداني شن غارات على تمركزات الدعم السريع غرب الأٌبيض.

جهود أمريكية لوقف الحرب في السودان

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد كبير مستشاري ترامب للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق السلام في السودان وإنهاء الصراع الفتاك في هذا البلد.

وأشار بولس إلى أن واشنطن تعمل مع شركائها للوصول إلى هدنة إنسانية بالسودان ووضع حد لتدفق الأسلحة من الخارج.

وكانت اللجنة الرباعية الدولية اقترحت خطة لوقف الحرب في السودان، عن طريق وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر يعقبها مرحلة انتقالية لمدة 9 أشهر.