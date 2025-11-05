سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني سقوط طائرة شحن عسكرية تعرضت لعطل مفاجئ أثناء إسقاطها أمس، الثلاثاء، إمدادات لقواتنا في بابنوسة.

وكان نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن ياسر العطا، قد قال إن القوات المسلحة تستمد عزيمتها من الإيمان الشعبي ومن إرادة الشباب في الأجهزة النظامية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب ثباتا ميدانيا واستعدادا متكاملا لمواجهة التحديات العسكرية والسياسية، وأن المرحلة الراهنة اختبار حقيقي لإرادة الشعب.

ولفت إلى أن الجيش وقواته متمسكون بالعزيمة والثبات في مواجهة ميليشيا الدعم السريع، وسنجبر ميليشيا الدعم السريع على الانسحاب من كردفان و دارفور وكل شبر من أرض السودان.

وتابع: "النصر سيكون حليف من يحمل الحق بدعوات الشعب".