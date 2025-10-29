الجيش السوداني يشن هجومًا كاسحا على المتمردين

شنّ الجيش السوداني هجومًا قويا على ميليشا الدعم السريع بعد سيطرتها على مدينة الفاشر والعديد من المواقع الاستراتيجية التابعة للجيش السودان.

وقد ارتكبت الميليشيا العديد من المجازر بحق المدنيين السودانيين خلال الأيام الماضية .

وقبل ساعات، نفذ جيش السودان عمليات قصف جوي عنيف على قوات الدعم السريع، ودكّ مواقع تابعة لهم، ومخازن وذخيرة وآليات ومدرعات خاصة بهم.

وأعلن الجيش عن دفعه بـ أرتال مدرعة وكتائب من المشاة لاستعادة مدينة الفاشر التي كانت سيطرت عليها ميليشيات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو حميدتي .

وكشفت تقارير إلاعلامية، عن حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، التي تم تصنيفها بأنها الأعنف منذ بداية الحرب الداخلية بالسودان.

وذكرت التقارير أن هذه العمليات أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.

علاوة على ذلك، تم تدمير العشرات من المعدات القتالية الخاصة بالميليشيا، واستهداف مواقع وتجمعات تابعة لقوات الجنجويد بمنطقة فاشر السلطان، وفق تصريحات مصدر عسكري بارز في جيش السودان.

وأكدت مصادر مطلعة أن حجم الدمار في العتاد والآليات كان كبيرًا ، وسط استمرار تحليق قوات الجيش فوق المنطقة لاستطلاع ورصد أي تحركات من جانب قوات حميدتي .

وتوعد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم في إخطار تليفزيوني صدر بعد سيطرة الميليشيا على الفاشر ودارفور.

وذكر البرهان : الجيش سيقتص لأهلنا الذين أصابهم الظلم في الفاشر.. والشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على تطهير البلاد من المرتزقة.