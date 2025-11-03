أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان

قال محمد إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هناك معلومات تفيد بسيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع مارست في مدينة بارا أبشع الجرائم تجاه المدنيين، لكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك بيان رسمي من الجيش السوداني.

وتابع: "لكن هناك معلومات تفيد بذلك، ومنذ من هناك معلومات متداولة وهناك فيديوهات منتشرة، وحتى هذه اللحظات يعني لم الجهات الرسمية لم تصدر بيان حول استعاده هذه المدينة".

وواصل: "ربما خلال الساعات القادمة يكون هناك تطورات حول هذا المحور، خاصة وأن هناك متحركات كبيرة بحسب مصادر عسكريه نواحي إقليم شمال كردفان، خصوصا وأن المعركة القادمة ستكون في إقليم كردفان".