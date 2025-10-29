يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن ظهور التقسيمات الفئوية والقبلية في المنطقة العربية يُعد رد فعل طبيعي بعد إنشاء الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن فكرة الدولة الحديثة والخروج من القبلية لم تكن راسخة بالصورة المطلوبة في بدايات تكوين الأنظمة الوطنية.

وأوضح مصطفى الفقي، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن السودان منذ نشأته كان يعاني من انقسامات داخلية، وأن ما يحدث حاليًا في الخرطوم يمثل تمردًا عسكريًا وحربًا أهلية في الوقت ذاته، موضحًا أن الجيش السوداني انقسم على نفسه بعد خلاف سياسي بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو "حميدتي"، وليس فقط بسبب انقسام مؤسسي داخل القوات المسلحة كما يظن البعض.

وأضاف مصطفى الفقي، أن جماعة الإخوان عنصر متداخل في المشهد السوداني وأحد أسباب الأزمة المستمرة، مشيرًا إلى أن أي لقاء عربي مرتقب بين زعيمين عربيين لا بد أن يتناول ضرورة وقف الحرب في السودان، ووقف الانتهاكات الجسيمة ضد النساء التي "فظائع حقيقية".

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن السودان دولة عميقة وعريقة، تتميز بثقافة واسعة وتاريخ طويل من التسامح، إلا أن الصراع الحالي بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بات أعنف من أي وقت مضى، موضحًا أن منطقة القرن الإفريقي اليوم تعيش حالة من الاضطراب تشبه الرمال المتحركة يصعب التنبؤ بنتيجتها.